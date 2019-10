Napoli, Luperto: “Giochiamo in casa, con il Verona gara da vincere, troviamo l’equilibrio”

NAPOLI LUPERTO – Sebastiano Luperto, difensore del Napoli ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di sabato, quando l’Hellas Verona affronterà gli azzurri alla ripresa del campionato. Queste le sue parole:

“Dobbiamo ritrovare il nostro gioco, essere più pericolosi e creare occasioni da gol. E’ una partita da vincere, non ci sono i presupposti per fare male, giochiamo in casa e dobbiamo vincere“.

Difesa – attacco: “Dobbiamo trovare gli equilibri giusti, la via di mezzo: bisogna subire meno gol possibili e segnare di più. Abbiamo fiducia, voglio ripagare sul campo“.

