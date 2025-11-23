Napoli, Lukaku verso il rientro: sarà convocato contro la Roma?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Novembre 2025 · Aggiornato il 23 Novembre 2025

Lukaku pronto a tornare

Il Napoli ritrova Romelu Lukaku nel momento in cui la stagione chiede continuità e risposte forti. La squadra di Antonio Conte arriva dalla convincente vittoria contro l’Atalanta, un segnale di crescita che coincide con il recupero dell’attaccante belga. Le ultime indicazioni raccontano di un giocatore vicino alla piena disponibilità e pronto a rientrare già nel delicato confronto dell’Olimpico contro la Roma.

Un ritorno pesante per l’attacco

Il rientro di Lukaku offre nuove soluzioni nel duello interno con Hojlund e Lucca, protagonisti di una competizione che ha elevato il rendimento del reparto. L’ex Chelsea sta completando il lavoro di rifinitura e potrebbe essere convocato, anche se la scelta definitiva arriverà solo dopo l’ultima seduta di rifinitura. La sua presenza garantirebbe fisicità, profondità e un riferimento utile nelle fasi più bloccate della gara.

Cosa cambia per Conte e per il fantacalcio

Per Conte si tratta di una notizia preziosa. Ritrovare un profilo come Lukaku permette di variare le soluzioni offensive e affrontare un ciclo di partite intenso con più alternative reali. Anche i fantallenatori intravedono un segnale incoraggiante: la gestione dell’attaccante sta per entrare in una fase stabile dopo settimane di attesa. Tutto lascia pensare che il suo rientro sia ormai questione di ore.

