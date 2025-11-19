Napoli, Lukaku verso il rientro. Conte pensa al tandem con Hojlund
Foto © Stefano D’Offizi
Ritorno decisivo per il Napoli
Il percorso di recupero di Romelu Lukaku entra nella fase finale. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli punta alla convocazione per la gara contro la Roma, cerchiata in rosso il 30 novembre. Un rientro atteso da Antonio Conte, che da inizio stagione ha dovuto riorganizzare il reparto offensivo dopo lo stop del belga, affidandosi a Rasmus Hojlund per mantenere equilibrio e incisività.
La possibile coppia Lukaku-Hojlund
Il ritorno di Lukaku apre una prospettiva intrigante. Ecco il punto. Conte riflette sulla possibilità di affiancarlo a Hojlund, una soluzione che potrebbe garantire fisicità, profondità e maggiore presenza in area. In questo modo il Napoli potrebbe guadagnare nuove linee di gioco in un momento in cui serve concretezza.
Restano da valutare condizione atletica e tempi di reinserimento. Dopo quasi quattro mesi di assenza, il belga dovrà ritrovare ritmo e continuità. Intanto Lorenzo Lucca osserva la situazione con attenzione, consapevole che il recupero di Big Rom potrebbe ridurre il suo spazio.
Il Napoli attende la scintilla. Lukaku potrebbe essere quella giusta.
