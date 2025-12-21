Napoli, Lucca verso l’addio: spunta la Premier League a gennaio

Napoli, il futuro di Lucca prende una direzione diversa

Il futuro di Lorenzo Lucca appare sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante azzurro è al centro di diverse valutazioni in vista del mercato di gennaio, con scenari che vanno oltre i confini della Serie A. Le ipotesi italiane, dal Cagliari a Milan e Roma, al momento non trovano riscontri concreti.

La pista inglese prende quota

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la soluzione più credibile potrebbe arrivare dall’estero, in particolare dalla Premier League. “Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra. Entrambi hanno più proposte dall’estero che dall’Italia”, ha spiegato il noto esperto di mercato, indicando una chiara linea strategica del Napoli.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La posizione del Napoli e i dettagli dell’operazione

Il club partenopeo preferirebbe cedere Lucca fuori dalla Serie A, evitando di rinforzare dirette concorrenti. Un aspetto tecnico non secondario riguarda la formula: per un prestito oneroso, il Napoli dovrà prima riscattare il giocatore dall’Udinese, passaggio necessario per sbloccare qualsiasi trattativa.

West Ham osserva, gennaio si avvicina

In Premier League, il West Ham è alla ricerca di rinforzi offensivi e Lucca rappresenta un profilo attenzionato. Fisicità, margini di crescita e adattabilità al calcio inglese rendono l’operazione plausibile. “Non escludiamo nulla sul loro futuro”, ha aggiunto Romano, lasciando aperti più scenari sia per il numero 27 per il Napoli che per Dovbyk.