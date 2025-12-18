Napoli, Lucca in uscita: il Cagliari ci prova per gennaio
Napoli, futuro di Lucca ancora aperto
Il nome di Lorenzo Lucca torna centrale nelle dinamiche del mercato invernale. L’attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in una fase di transizione contrattuale, è finito nel mirino del Cagliari, club deciso a rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. La situazione resta fluida, ma l’interesse dei sardi è concreto.
Cagliari attivo sul mercato dopo l’infortunio di Belotti
L’infortunio di Andrea Belotti ha accelerato le riflessioni in casa Cagliari. Il club rossoblù sta valutando profili in grado di garantire fisicità e presenza in area, caratteristiche che rendono Lucca un obiettivo coerente con le idee tecniche dell’allenatore Fabio Pisacane. Dopo i primi sondaggi per il ritorno di Dossena in difesa, l’attacco è ora una priorità.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Formula complessa, Napoli riflette
L’operazione, però, non è semplice. Lorenzo Lucca è ancora legato all’Udinese, e il Napoli dovrebbe anticipare il riscatto definitivo prima di poter valutare un prestito. Una formula che richiede incastri economici e strategici non banali, soprattutto in una sessione di gennaio tradizionalmente complicata.
Scenario aperto in vista di gennaio
Il Cagliari osserva e attende spiragli, mentre il Napoli valuta tempi e convenienza dell’operazione. Molto dipenderà anche dalle esigenze degli azzurri e dalle opportunità che il calciomercato di Serie A offrirà nelle prossime settimane. La sensazione è che il dossier Lucca resti aperto, con gennaio pronto a dare risposte definitive.