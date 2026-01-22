Napoli, Lucca dice sì al Forest: si sblocca la trattativa

La lunga trattativa per Lorenzo Lucca è finalmente in dirittura d’arrivo. Dopo settimane di rifiuti, l’attaccante del Napoli ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Nottingham Forest, sbloccando di fatto l’operazione. Come riportato da Sky Sport, le sensazioni sono ora ottimistiche per la conclusione positiva dell’affare, sebbene manchi ancora la firma definitiva del giocatore.

L’accordo tra i club: prestito oneroso con riscatto

I dettagli tecnici dell’operazione erano stati definiti da tempo tra le due società. La formula è quella del prestito oneroso, con il Nottingham Forest che pagherebbe al Napoli un’indennità compresa tra 1 e 2 milioni di euro. L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il nodo da sciogliere riguarda ora l’intesa personale per il lungo termine, nel caso in cui il club inglese decidesse di riscattare Lucca.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La svolta del giocatore e la strategia del Napoli

La svolta decisiva è arrivata dal cambio di atteggiamento del centravanti, che in precedenza si era negato a questa destinazione, preferendo un ritorno al Pisa. Anche il Siviglia si era mostrato interessato. Il Napoli, che ha appena chiuso la cessione di Noa Lang al Galatasaray, intende comunque trattenere Lucca almeno fino a domenica, per poterlo schierare nella cruciale trasferta contro la Juventus allo Stadium.