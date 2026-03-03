Napoli, Lobotka a rischio col Torino

Allarme in mediana

Il Napoli trattiene il fiato per Stanislav Lobotka. Dopo essere uscito già acciaccato dalla sfida contro il Verona, il centrocampista slovacco ha accusato un nuovo fastidio muscolare nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport. Una notizia che complica i piani di Antonio Conte in vista della gara di venerdì sera contro il Torino, allo stadio Diego Armando Maradona.

Le prossime 48 ore saranno decisive per capire l’entità del problema e valutare un eventuale recupero in extremis. Al momento, la sua presenza è da considerarsi in forte dubbio.

Le alternative per Conte

L’eventuale assenza di Lobotka aprirebbe scenari delicati a centrocampo. Eljif Elmas e Billy Gilmour si candidano a guidare la mediana, mentre restano da monitorare le condizioni di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, non ancora al meglio. Incertezza anche su Scott McTominay, la cui disponibilità non è scontata.

Per Conte, perdere il regista significherebbe rinunciare al faro del gioco e all’equilibratore della squadra. Lo slovacco è il punto di riferimento nella costruzione e nella gestione dei ritmi, elemento chiave nella corsa del Napoli ai vertici della Serie A.

Ti potrebbe interessare Napoli, De Bruyne spinge per il rientro contro il Torino Napoli Calcio News 24/7

La situazione resta fluida. Il verdetto arriverà a ridosso della rifinitura, ma a Castel Volturno l’allarme è concreto.