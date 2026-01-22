Napoli, le piste per l’esterno: Ezzalzouli il giovane, Sterling il colpo

NAPOLI EZZALZOULI STERLING – Il Napoli di Antonio Conte è impegnato nella ricerca di un rinforzo per le fasce e ha messo nel mirino due profili distinti: l’esperto Raheem Sterling del Chelsea e il giovane talento Abdessamad Ezzalzouli del Real Betis. Le trattative procedono parallele, con il club partenopeo costretto a muoversi con attenzione a causa dell’obbligo di operare a saldo zero in questo mercato invernale.

L’opzione esperienza: Raheem Sterling

Sterling, 31 anni, è fuori dai piani del Chelsea e aperto a una nuova esperienza all’estero. Il Napoli ha avviato contatti con il suo entourage per valutare la sostenibilità economica di un’operazione complessa, che dipende anche dalla disponibilità del club londinese a contribuire al suo ingaggio. Il giocatore rappresenterebbe un colpo di esperienza e qualità immediata per la squadra di Conte.

La scommessa sul talento: Abdessamad Ezzalzouli

Sulla pista opposta c’è Ezzalzouli, esterno sinistro marocchino di 24 anni. Il giocatore, cresciuto nel Barcellona e ora al Betis, è apprezzato per le sue doti tecniche, il potenziale e la già notevole esperienza internazionale con la nazionale. Il suo profilo, di prospettiva ma non acerbo, si adatterebbe a un investimento per il presente e il futuro.

Il contesto e le alternative

NAPOLI EZZALZOULI STERLING – Qualsiasi mossa in entrata per il Napoli è subordinata alle uscite, come quella di Noa Lang . Tra le alternative monitorate, resistono i nomi di Daniel Maldini dell’Atalanta – conteso anche dalla Juventus – e dell’attaccante brasiliano Giovane del Verona. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, valuterà quale strada percorrere in base alle opportunità di mercato e alle reali possibilità di spesa.