Napoli, le difficoltà per Garnacho portano alla capitale: Zaccagni

Anthony Ferrara · Pubblicato il 19 Gennaio 2025 · Aggiornato il 19 Gennaio 2025

Mercato Napoli: la dirigenza azzurra potrebbe sondare il terreno con l’agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, per il colpo di gennaio

NAPOLI ZACCAGNI – In campionato si vola altissimo, con il colpo esterno sul campo dell’Atalanta decisivo per lanciare la squadra di Antonio Conte verso il duello testa a testa con la favoritissima Inter, sulla carta, in ottica Scudetto. Sul mercato, la società partenopea sta cercando un’altra ala di qualità per sopperire alla cessione di Kvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain e contribuire a rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione del tecnico salentino. In tal senso, le difficoltà emerse per l’affare Garnacho, trequartista argentino per il quale il Manchester United richiedere una cifra molto più elevata (di almeno 20 milioni di euro) rispetto quella preventivata dal Napoli per piazzare il grande colpo (circa 45 milioni di euro) potrebbero condurre gli azzurri a aprire le porte della capitale per sondare il colpo Zaccagni.

Napoli, caccia al sostituto di Kvara: anche Zaccagni in lista

L’esterno e capitano della Lazio, stando a quanto riferito da Sportmediaset, potrebbe trasformarsi in concreto obiettivo di mercato del club campano già nel corso della prossime ore, a ridosso delle ultime due settimane di mercato. Il trentenne, assistito da Mario Giuffredi, procuratore (tra gli altri) di Mario Rui, è un titolare inamovibile della formazione di Baroni, ma potrebbe essere tentato dall’esperienza all’ombra del Golfo. Il colpo Zaccagni risulterebbe decisamente più sostenibile anche a livello finanziario per il club di De Laurentiis, con la prospettiva di rinviare ulteriori investimenti a giugno, a stagione ultimata e con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca. Al momento, il Napoli viaggia velocissimo anche senza Kvara. La differenza risiede nella mentalità di un gruppo che si esprime al meglio a prescindere dagli interpreti sotto l’egida guida di un capopopolo: Antonio Conte, il vero top player del Napoli.