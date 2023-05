Napoli, le big di Premier piombano su Kim – Uno dei principali e, sicuramente, meno atteso artefice del ritorno del tricolore a Napoli è, senza ombra di dubbio, il difensore coreano Kim Min-Jae. Il giocatore si è reso protagonista di una stagione praticamente perfetta da vero dominatore del reparto difensivo del club azzurro ed ora la sua permanenza in Campania potrebbe essere, incredibilmente, a rischio. Sull’asiatico infatti, come riportato da “La Gazzetta Dello Sport“, pende una clausola rescissoria da 50 milioni di Euro, cifra che starebbe facendo gola a moltissimi e ricchissimi club inglesi.

Napoli, le big di Premier piombano su Kim – De Laurentiis lo ha prelevato dal Fenerbache per soli 18 milioni di Euro e, quindi, potrebbe andare a ricavare una cifra tre volte superiore a quella spesa la scorsa Estate. Il vero problema per la sua permanenza all’ombra del Vesuvio è rappresentato dall’ingaggio perchè, come è ben noto, le squadre inglesi potrebbe ricoprirlo d’oro con cifre irraggiungibili per la nostra Serie A; ecco perchè, al momento, l’ipotesi di un suo rinnovo in corsa appare come estremamente remota. Il pressing del Manchester United quindi, che da tempo segue il giocatore, potrebbe dare i suoi frutti nel corso delle prossime settimane.

