Napoli, Lang verso l’addio: sul tavolo c’è il colpo Lookman

Una Possibile Rivoluzione sulla Fascia

LOOKMAN NAPOLI – Mentre la squadra di Antonio Conte è impegnata sul campo, la dirigenza del Napoli lavora a una possibile rivoluzione nel reparto offensivo. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta gestendo con priorità il dossier delle uscite, in particolare quello legato all’esterno Noa Lang.

L’Addio di Lang e il Mercato Turco

Arrivato la scorsa estate dal PSV Eindhoven, Lang non ha trovato spazio nelle mire di Conte. La sua permanenza appare ormai agli sgoccioli, con un’asta in corso sul mercato turco. Secondo le ultime, il Galatasaray avrebbe superato il Besiktas nell’avvicinamento al giocatore, avendo già incontrato il suo entourage.

Il Nome di Peso per la Sostituzione

Per colmare il potenziale vuoto, il Napoli guarda in alto: come riporta Il Mattino, in cima alla lista dei desideri c’è Ademola Lookman, stella dell’Atalanta e attualmente impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa. L’operazione è complessa: il cartellino dell’attaccante, in scadenza nel 2027, ha un valore elevato e la sua presenza in un torneo continentale ne impedisce un trasferimento immediato. Resta comunque un obiettivo per la squadra azzurra.