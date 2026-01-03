Napoli, Lang può partire: Besiktas e Fenerbahce alla finestra

Un futuro ancora in bilico

Il Napoli osserva con attenzione la posizione di Noa Lang, uno dei nomi che potrebbero animare la sessione invernale del calciomercato. Arrivato in estate, l’attaccante olandese non ha trovato subito continuità in Serie A, pagando un inserimento complesso nei meccanismi di Antonio Conte.

Un impatto iniziale complicato

Nei primi mesi, Lang ha giocato poco e con rendimento altalenante. Le difficoltà tattiche e la forte concorrenza ne hanno limitato l’utilizzo, alimentando dubbi sulla sua centralità nel progetto. Un contesto che ha aperto riflessioni interne, senza però portare a decisioni definitive.

Più spazio con il cambio modulo

Nelle ultime settimane lo scenario è cambiato. Il nuovo assetto scelto da Antonio Conte ha restituito spazio e fiducia non solo a David Neres, ma anche all’ex PSV. Le prestazioni sono cresciute, così come il minutaggio. Eppure, la sua permanenza in Italia resta tutt’altro che certa.

La Turchia si muove

Il mercato turco è molto attivo. Dopo i primi sondaggi del Galatasaray, rimasti superficiali, secondo i media locali sono Besiktas e Fenerbahce a essersi mossi con maggiore convinzione. Entrambi i club apprezzano le qualità di Noa Lang e valutano l’apertura di un dialogo con il Napoli.

Strategia e tempi

Il mercato è appena iniziato, ma le idee sono chiare. Il Napoli ascolta, valuta e non esclude nulla. Molto dipenderà dalle formule e dalle garanzie tecniche. La sensazione è che il dossier Lang sia destinato a restare caldo ancora a lungo.