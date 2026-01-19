Napoli, Lang al Galatasaray: prestito con riscatto da 30 milioni

L’avventura di Noa Lang al Napoli è agli sgoccioli. Dopo un semestre sottotono, l’esterno olandese è pronto a trasferirsi in Turchia, con il Galatasaray che ha trovato l’intesa con il club partenopeo per una cessione temporanea.

I dettagli dell’operazione

La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club turco pagherebbe un’indennità di circa 2 milioni di euro per la durata del prestito, con un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo fissata tra i 26 e i 27 milioni di euro. Lang, che ha già dato il suo assenso, troverebbe al Galatasaray un ingaggio di circa 4 milioni, maggiore rispetto a quanto percepisce attualmente.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La strategia del Napoli e il domino di mercato

Questa cessione non è fine a se stessa. Il Napoli, infatti, deve operare nel mercato di gennaio a saldo zero. L’uscita di Lang, insieme alla probabile partenza di Lorenzo Lucca (vicino al Nottingham Forest), libera risorse economiche e spazio in rosa per nuovi innesti. Il direttore sportivo Giovanni Manna potrà quindi accelerare per gli obiettivi che piacciono ad Antonio Conte, come l’attaccante Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe. La trattativa per Lang potrebbe essere formalizzata dopo l’impegno di Champions League contro il Copenaghen, in un mercato azzurro finalmente in movimento.