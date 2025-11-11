Napoli, l’agente di Lobotka critica Conte e apre all’addio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Lobotka, il malumore cresce: le parole dell’agente agitano il Napoli

In un momento delicato per il Napoli, reduce dalla pesante sconfitta contro il Bologna, arrivano dallo Slovacchia dichiarazioni che fanno rumore. L’agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jarusek, intervenuto al podcast VAR e ripreso dal portale Sport24.sk, ha puntato il dito contro la gestione di Antonio Conte.

Jarusek ha criticato la durezza degli allenamenti del tecnico e l’impiego del suo assistito, infortunatosi contro il Genoa il 5 ottobre. “Il Napoli ha investito bene sul mercato, ma non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite consecutive e difficili prima della nazionale. Avrebbero dovuto concedergli riposo”, ha dichiarato l’agente.

Il futuro di Lobotka resta incerto

Il centrocampista, che nella primavera del 2023 ha prolungato il contratto fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione, percepisce un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti più bonus. Tuttavia, Jarusek non esclude un addio: “Se vincesse il terzo scudetto con il Napoli, per lui sarebbe più semplice andare via. È felice in Italia, ma con Conte il lavoro è durissimo”.

Possibile addio in estate

Il procuratore ha poi aggiunto: “Un trasferimento nella prossima estate avrebbe senso, ma dipenderà dalle condizioni economiche. Se Conte resterà, credo che Stanislav mi spingerà per cambiare aria. Ma l’estate è ancora lontana”.

Il clima nello spogliatoio azzurro si fa teso, e le parole dell’agente di Lobotka rischiano di alimentare nuove scintille in casa Napoli.

