NAPOLI DE LAURENTIIS OSIMHEN – Uno dei giocatori del Napoli con più appeal in chiave calciomercato è senza dubbio Victor Osimhen, già da tempo accostato a diversi top club. Su tutti Manchester United, Chelsea, PSG e Bayern Monaco.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis starebbe elaborando una strategia per far rimanere in Campania il bomber nigeriano, in questa stagione autore di 26 gol tra campionato e Champions League. Con Kvara ha composto un eccezionale duo del gol. Inoltre anche lo stesso ex Lille ha avuto una importante crescita a livello di rendimento.

NAPOLI DE LAURENTIIS OSIMHEN – Scrive così la Rosea: “Tenere Osimhen un altro anno potrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione, per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti e poi per l’ambizione stessa del club: con Osimhen lì davanti sarebbe più facile immaginare di assestarsi tra le migliori d’Europa. Per tenere Victor, però, servirebbe rivedere l’accordo (da 4,5mln) in scadenza nel 2025: per convincerlo a restare, il Napoli potrebbe provare a fare un ulteriore sforzo economico, magari giocando con i bonus: un anno in più di contratto alla stessa cifra di base e poi premi più “pesanti” per le prestazioni, per arrivare a un ulteriore milione“.

