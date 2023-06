NAPOLI LAZIO ZIELINSKI – Dopo sette anni potrebbe concludersi la lunga esperienza al Napoli di Piotr Zielinski.

Il contratto del centrocampista polacco scade tra un anno, e su di lui ci sarebbe il forte interesse della Lazio, dove il giocatore ritroverebbe Maurizio Sarri.

NAPOLI LAZIO ZIELINSKI – Così scrive Alfredo Pedullà: “[…] Quella Lazio che adesso dovrà passare alla fase operativa del mercato, Sarri ha chiesto almeno due-tre rinforzi per l’inizio del raduno, soprattutto a centrocampo e a prescindere dalle evoluzioni per Milinkovic-Savic. Nei prossimi giorni Zielinski capirà se il Napoli farà una proposta di rinnovo adeguata (contratto in scadenza nel 2024). Poi valuterà altre proposte, ci sono stati contatti con club stranieri ma la Lazio si è materializzata“.

