NAPOLI FIORENTINA SIMEONE GAETANO – La Fiorentina, con l’addio di Belotti e la possibile cessione di Nico Gonzalez, starebbe cercando un nuovo innesto in attacco.

Una delle idee dei viola sarebbe Giovanni Simeone, già in riva all’Arno dal 2017 all’estate 2019. L’attaccante argentino è in uscita dal Napoli. I toscani apprezzerebbero anche il profilo di Gianluca Gaetano, che rientrerà in azzurro dopo questi sei mesi in prestito al Cagliari. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

FIORENTINA SIMEONE GAETANO – Così riferisce nei dettagli il quotidiano romano: “Per adesso si tratta solo di un’idea di mercato, uno dei tanti nomi presi in considerazione per l’attacco nel quartier generale del Viola Park. L’operazione però è fattibile anche nel breve, perché Simeone cerca spazio, perché in Toscana l’argentino ha lasciato amicizie e trovato l’amore, e perché il Napoli non dovrebbe puntare i piedi. Qualche mese fa De Laurentiis aveva fissato il prezzo sui 20 milioni, intanto però tutte le parti si sono accorte che il tempo del Cholito all’ombra del Vesuvio sembra finito. E quindi il pezzo di autostrada del Sole, quei 485 chilometri che dividono Firenze da Napoli, potrebbe diventare un asse caldo per il mercato viola. Perché non c’è solo Simeone, ma in casa Napoli il nuovo staff di Palladino e la dirigenza valutano anche Gianluca Gaetano“.

