Napoli-Juventus, Spalletti: “Esame di maturità, belle storie immortali. Conte? Allenatore top”

Alessandro Collu · Pubblicato il 6 Dicembre 2025 · Aggiornato il 6 Dicembre 2025

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Juventus sul campo del Napoli. Le dichiarazioni principali dell’attuale allenatore bianconero:

“Non viviamo un periodo bellissimo però è importante, arrivi con più fiducia, dobbiamo essere anime di quelle forti, libere. Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo, partite che valgono tre punti, altre che rimangono nella storia per sempre, questa può dire molto sul futuro del nostro campionato, gli dedicheremo tutta la forza che abbiamo“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Napoli un esame di maturità: “Sì, si può mettere anche così, dobbiamo farci trovare pronti, sappiamo che è una partita difficile, giochiamo contro i campioni d’Italia e sappiamo la forza al di là del precedente campionato“.

La prima sfida con Antonio Conte: “Si è giocata una amichevole contro, ci siamo incrociati a Coverciano, è un allenatore bravo, come persona non ho la possibilità di dire niente, non lo frequento, vado su quello che vedo in campo ed è un allenatore top“.

Su Koopmeiners: “Elegante, estroso, sa fare più cose, ha personalità, ci si aspetta sempre lo step successivo“.

Yildiz centravanti: “Sulla formazione preferisco prima darla ai calciatori se no faccio brutta figura domani quando entro e loro la sanno già. In queste partite ci si prende tutto il tempo a disposizione per andare a fare la formazione. Mi sembra di saperla ma mi è successo di cambiare qualcosa durante la notte”.

Il suo rapporto con Napoli: “Ci siamo resi felici a vicenda, una emozione incredibile, le belle storie hanno il potere dell’immortalità e rimarrà così per sempre; ho fatto partite di famiglie come quella della Roma, dell’Inter, mi voglio portare dentro tutte le persone belle che ho incontrato. Lamentarsi non porta mai ad una buona classifica, a noi manca qualcosa in difesa, bisogna tentare ugualmente di vincere, noi siamo alla ricerca di certezze“.

Su Locatelli: “Ha personalità, sa bene quello che voglio da lui, in queste partite è stato pressoché perfetto“.

OLTRE A “NAPOLI-JUVENTUS, SPALLETTI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: