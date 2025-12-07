Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv
Foto © Stefano D’Offizi
Napoli-Juventus: il Maradona accende la domenica di Serie A
La 14ª giornata di Serie A si chiude con il big match tra Napoli e Juventus, sfida sempre capace di spostare equilibri e umori del campionato. Al “Maradona” due squadre in momenti diversi, ma accomunate da ambizioni alte e dalla necessità di punti pesanti.
Le probabili formazioni di Napoli-Juventus
Nel Napoli, Antonio Conte conferma il tridente composto da Noa Lang, Rasmus Hojlund e David Neres, con Matteo Politano pronto a entrare a gara in corso. A centrocampo emergenza piena: out Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, spazio quindi a Scott McTominay e Eljif Elmas. Sulla sinistra è ballottaggio tra Mathías Olivera e il recuperato Leonardo Spinazzola. Difesa a tre guidata da Amir Rrahmani davanti a Vanja Milinkovic-Savic.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
In casa Juventus, pesa l’assenza di Dusan Vlahovic. Davanti si gioca una maglia Jonathan David, favorito su Loïs Openda. Alle spalle agiscono Kenan Yildiz e Francisco Conceicao, con Weston McKennie pronto a insidiare il portoghese. Rientra Andrea Cambiaso, in regia c’è Manuel Locatelli. Ancora adattato Teun Koopmeiners in difesa per le condizioni precarie di Federico Gatti. In porta verso il rientro Michele Di Gregorio.
NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti
Dove vedere Napoli-Juventus in tv
Napoli-Juventus sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky per gli abbonati al pacchetto Zona DAZN (canale 214), con streaming disponibile sull’app DAZN.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League