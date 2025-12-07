Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Napoli-Juventus: il Maradona accende la domenica di Serie A

La 14ª giornata di Serie A si chiude con il big match tra Napoli e Juventus, sfida sempre capace di spostare equilibri e umori del campionato. Al “Maradona” due squadre in momenti diversi, ma accomunate da ambizioni alte e dalla necessità di punti pesanti.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Nel Napoli, Antonio Conte conferma il tridente composto da Noa Lang, Rasmus Hojlund e David Neres, con Matteo Politano pronto a entrare a gara in corso. A centrocampo emergenza piena: out Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, spazio quindi a Scott McTominay e Eljif Elmas. Sulla sinistra è ballottaggio tra Mathías Olivera e il recuperato Leonardo Spinazzola. Difesa a tre guidata da Amir Rrahmani davanti a Vanja Milinkovic-Savic.

In casa Juventus, pesa l’assenza di Dusan Vlahovic. Davanti si gioca una maglia Jonathan David, favorito su Loïs Openda. Alle spalle agiscono Kenan Yildiz e Francisco Conceicao, con Weston McKennie pronto a insidiare il portoghese. Rientra Andrea Cambiaso, in regia c’è Manuel Locatelli. Ancora adattato Teun Koopmeiners in difesa per le condizioni precarie di Federico Gatti. In porta verso il rientro Michele Di Gregorio.

Dove vedere Napoli-Juventus in tv

Napoli-Juventus sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky per gli abbonati al pacchetto Zona DAZN (canale 214), con streaming disponibile sull’app DAZN.

