Napoli – Juric il primo nome per la prossima stagione

NAPOLI JURIC – L’Hellas Verona sta facendo una stagione ben al di sopra delle aspettative iniziale, trovandosi al sesto posto. L’autore principale di questo successo è Ivan Juric, tecnico croato che, nelle ultime tre gare contro Milan, Lazio e Juventus è riuscito a strappare ben 5 dei 9 punti disponibili. Per questo motivo, se il rendimento del club scaligero continuerà fino a fine stagione, non è da escludere un suo passaggio in una piazza più importante la prossima estate.

NAPOLI JURIC – Infatti, secondo SKY Sport, il tecnico croato sarebbe l’obiettivo numero uno del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La sconfitta interna di ieri sul Lecce ha riaperto parecchi dubbi sul futuro della panchina azzurra; di conseguenza, la prossima estate, Gennaro Gattuso potrebbe non sedere più su di essa. Nonostante la zona Champions disti solamente 12 punti, infatti, il Napoli visto nelle ultime uscite, attualmente, non sembrerebbe in grado di centrare l’obiettivo. Con Gattuso, infatti, sono solo 5 le vittorie degli Azzurri nelle ultime 10 gare; a queste, si oppongono ben 5 sconfitte (9 le totali in stagione). Dall’altra parte, invece, in 23 giornata ha ottenuto 9 vittorie, 7 pareggi e solo 7 sconfitte. I numeri e il campo non mentono: ad oggi, le due squadre stanno ottenendo risultati decisamente opposti rispetto a quello che ci si aspettava ad inizio stagione.