Napoli, Juanlu torna di moda: il Siviglia pronto a trattare a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Ottobre 2025

Situazione attuale di Juanlu al Siviglia

Il Napoli è tornato forte su Juanlu, terzino del Siviglia, già vicino in estate. Il giocatore spagnolo vive una fase delicata: il suo minutaggio è calato e la società andalusa, alle prese con esigenze di bilancio, è pronta ad ascoltare offerte. Nelle prime dieci giornate di Liga, Juanlu è partito titolare solo cinque volte, perdendo la titolarità. Il club ha fissato il prezzo a circa quindici milioni di euro, cifra che il Napoli considera trattabile.

L’interesse del Napoli e i piani per gennaio

La dirigenza partenopea ha riaperto il dossier dopo i segnali di apertura del Siviglia. L’allenatore del Napoli vede in Juanlu il profilo ideale per rinforzare la fascia destra, ruolo rimasto scoperto da inizio stagione. Il prestito con diritto di riscatto resta un’opzione, ma la formula definitiva dipenderà dalle richieste economiche del club spagnolo.

I nodi della trattativa e la volontà del giocatore

Il Siviglia non vuole svendere e punta a ottenere il massimo dal trasferimento. Tuttavia, la volontà del calciatore di misurarsi in Serie A potrebbe favorire l’accordo. Juanlu, classe 2003, vede nel Napoli una grande opportunità per crescere in un contesto competitivo e ambizioso.

Prospettive e possibile esito

Tutto dipenderà dalla tempistica. Se il Napoli presenterà un’offerta concreta nelle prime settimane di gennaio, la trattativa potrebbe chiudersi rapidamente. In caso contrario, il Siviglia potrebbe decidere di rinviare la cessione all’estate. Juanlu resta uno dei nomi più caldi del mercato invernale 2026.

