Napoli, Juanlu si allontana: si studia la pista Holm

Nel frenetico finale della sessione invernale, il Napoli continua la sua ricerca di un terzino destro, ma il percorso si fa sempre più tortuoso. Il sogno del direttore sportivo Giovanni Manna di portare a Napoli il talento spagnolo Juanlu del Siviglia si è nuovamente arenato su un ostacolo burocratico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nelle ultime ore, le trattative si sono complicate a causa della formula di trasferimento.

L’ostacolo della formula: prestito sì, ma con obbligo

La posizione del Siviglia è netta: il club andaluso è disposto a cedere Juanlu in prestito, ma solo a condizione che questo sia accompagnato da un obbligo di riscatto a fine stagione. Una clausola di questo tipo trasformerebbe l’operazione in un acquisto a tutti gli effetti dal prossimo giugno, vincolando le casse azzurre per l’estate. Il Napoli, costretto a operare in questo mercato con il vincolo del “saldo zero” e attento alla futura sostenibilità finanziaria, non è pronto ad assumersi questo impegno.

La volontà del club partenopeo sarebbe quella di un semplice prestito secco, senza vincoli per il futuro, per testare le qualità del giovane spagnolo nel campionato italiano. Questo stallo ha portato Giovanni Manna a rivalutare la situazione e a esplorare opzioni alternative.

La virata su Emil Holm del Bologna

Con la pista Juanlu in forte appannamento, il Napoli ha dirottato la propria attenzione sul mercato interno. Nel mirino del DS azzurro è finito Emil Holm, il terzino svedese del Bologna. Il giocatore, che nella scorsa stagione ha già mostrato le sue doti in Serie A, rappresenta un profilo interessante per completare il reparto.

Tuttavia, anche questa strada non è priva di difficoltà. Il Bologna, attraverso i suoi dirigenti Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di un elemento importante della rosa, soprattutto nel bel mezzo di una stagione positiva. La trattativa, se mai dovesse prendere forma concreta, richiederebbe un importante sforzo economico da parte del Napoli e una proposta convincente per il club felsineo.

Il tempo a disposizione è ormai agli sgoccioli. Il Napoli dovrà decidere se insistere con un’ultima, complessa offerta al Siviglia per Juanlu, se alzare l’asticella per Holm, o se rivolgere lo sguardo a un terzo, inaspettato nome per risolvere l’annosa questione del terzino destro.