Napoli, Juan Jesus nel mirino del Barcellona per gennaio

Il Barcellona guarda in Serie A

Il nome di Juan Jesus entra con decisione nei radar del Barcellona. A riportarlo è Mundo Deportivo, che parla di un interesse concreto dei blaugrana per il difensore del Napoli, individuato come possibile rinforzo invernale dopo il lungo stop di Andreas Christensen. Il club catalano sta sondando i mercati italiano e tedesco alla ricerca di un centrale affidabile ed esperto, capace di garantire equilibrio immediato.

La posizione del Napoli e di Conte

Il contratto di Juan Jesus scade il 30 giugno 2026 e, proprio per questo, l’operazione potrebbe trasformarsi in un’opportunità a basso costo. Le intenzioni del Napoli non sono ancora definite. Antonio Conte, in piena corsa Scudetto, considera il brasiliano una risorsa utile nelle rotazioni difensive, soprattutto in una stagione lunga e dispendiosa sul piano fisico.

Numeri ed esperienza internazionale

Arrivato a Napoli nell’agosto 2021, Juan Jesus ha collezionato quattro presenze con la Nazionale brasiliana e in questa stagione ha già totalizzato 10 apparizioni in Serie A. Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è stimato attorno a 1,5 milioni di euro, cifra che rende il profilo particolarmente appetibile per un club attento ai conti come il Barcellona.

Uno scenario aperto

Il difensore classe 1991 è una delle quattro o cinque opzioni valutate dal club blaugrana. Molto dipenderà dalle scelte del Napoli e dalla volontà di Conte, ma l’asse Napoli-Barcellona è destinato a scaldarsi nelle prossime settimane. Gennaio può riservare sorprese.