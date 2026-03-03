Napoli, intrigo Conte: rinnovo in stand-by
Stagione tra alti e bassi
CONTE RINNOVO NAPOLI – La stagione del Napoli ha vissuto fasi alterne, condizionate da infortuni e da un cammino europeo interrotto prima del previsto in Champions League. Nonostante questo, la squadra di Antonio Conte occupa stabilmente il terzo posto in Serie A, pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale.
Un traguardo considerato prioritario dal presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva fissato proprio l’ingresso in Champions come obiettivo stagionale. In quest’ottica, il lavoro di Conte viene valutato positivamente.
Rinnovo: nessuna fretta
Secondo quanto riportato da Il Mattino, al momento non esistono tavoli aperti per il rinnovo di Antonio Conte con il Napoli, il cui contratto scade nel giugno 2027. Nessuna clausola rescissoria e nessun segnale di rottura: semplicemente, nessuna urgenza.
Le voci di un possibile addio a fine stagione si sono progressivamente affievolite. Conte sembra convinto del progetto tecnico e della visione del club, mentre la società appare intenzionata a proseguire nel solco della continuità.
Scenari estivi
È probabile che ogni valutazione venga rimandata al termine della stagione. Prima i risultati, poi le strategie. Il Napoli vuole chiudere con forza, blindare la qualificazione europea e solo dopo affrontare il tema futuro.
Per ora, nessun intrigo formale. Ma nel calcio, si sa, il tempo delle decisioni arriva sempre. E a giugno, anche il capitolo Conte potrebbe entrare in una nuova fase.