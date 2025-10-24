Napoli-Inter, big match al Maradona: sfida scudetto anticipata
Napoli-Inter, la sfida più attesa della Serie A
Domani sera alle 18:00 lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà il big match tra Napoli e Inter, due delle squadre più forti e ambiziose del campionato. Entrambe a quota 15 punti, i campioni d’Italia cercano riscatto dopo una settimana complicata, mentre i nerazzurri vogliono confermare il proprio dominio in Italia e in Europa.
Napoli, Conte chiede una reazione immediata
Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il PSV Eindhoven e il ko in Serie A contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte deve rialzarsi. Gli azzurri restano imbattuti in casa da quindici partite di campionato e puntano a difendere un record che dura da dicembre scorso. Le assenze di Lukaku, Rrahmani, Lobotka e Hojlund pesano, ma Conte si affida alla spinta del pubblico e alla leadership di Politano e McTominay.
Inter in piena fiducia con Chivu
Dalla parte opposta, l’Inter di Cristian Chivu arriva in Campania in uno stato di forma eccellente: sette vittorie consecutive tra campionato e coppe, ultimo il 4-0 sull’Union Saint-Gilloise in Champions. Con un attacco da 18 gol in sette partite e una difesa solida, i nerazzurri si presentano come la squadra più completa del torneo. Bonny e Lautaro Martínez guideranno l’attacco, mentre Calhanoglu e Barella presidieranno la mediana.
Un test di forza per lo Scudetto
Sarà una sfida di mentalità e carattere. Il Napoli cerca riscatto, l’Inter vuole continuità. I precedenti dicono equilibrio: tre pareggi per 1-1 negli ultimi confronti diretti. Al Maradona, ogni dettaglio può fare la differenza.
