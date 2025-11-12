Napoli, infortunio per Anguissa: Conte in ansia per il centrocampista

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Nuovo infortunio per il Napoli: si ferma Anguissa

Brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte. Durante un allenamento con la nazionale del Camerun a Rabat, Frank Zambo Anguissa ha riportato un infortunio muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo per alcune settimane. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si sospetta uno stiramento, ma saranno gli esami delle prossime ore a chiarire l’entità del problema.

Preoccupazione in casa Napoli per i tempi di recupero

Il centrocampista, pedina chiave del sistema di Conte, salterà la semifinale playoff contro la Repubblica Democratica del Congo e rischia di dover dare forfait anche al rientro in Serie A. L’infortunio è avvenuto durante una seduta particolarmente intensa della nazionale camerunese, nella quale si è fermato anche Eric Maxim Choupo-Moting, oggi ai New York Red Bulls.

Conte rischia di perdere un elemento fondamentale

Per il Napoli, la perdita di Anguissa rappresenterebbe un problema importante, soprattutto in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta, in programma il 22 novembre al Maradona. Con Raffaele Palladino subentrato a Ivan Juric sulla panchina bergamasca, la sfida si preannuncia delicata.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Anguissa potrà restare in ritiro con il Camerun o se farà rientro anticipato in Italia per iniziare il percorso di recupero.

