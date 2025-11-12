Napoli, infortunio per Anguissa: Conte in ansia per il centrocampista
Nuovo infortunio per il Napoli: si ferma Anguissa
Brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte. Durante un allenamento con la nazionale del Camerun a Rabat, Frank Zambo Anguissa ha riportato un infortunio muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo per alcune settimane. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si sospetta uno stiramento, ma saranno gli esami delle prossime ore a chiarire l’entità del problema.
Preoccupazione in casa Napoli per i tempi di recupero
Il centrocampista, pedina chiave del sistema di Conte, salterà la semifinale playoff contro la Repubblica Democratica del Congo e rischia di dover dare forfait anche al rientro in Serie A. L’infortunio è avvenuto durante una seduta particolarmente intensa della nazionale camerunese, nella quale si è fermato anche Eric Maxim Choupo-Moting, oggi ai New York Red Bulls.
Conte rischia di perdere un elemento fondamentale
Per il Napoli, la perdita di Anguissa rappresenterebbe un problema importante, soprattutto in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta, in programma il 22 novembre al Maradona. Con Raffaele Palladino subentrato a Ivan Juric sulla panchina bergamasca, la sfida si preannuncia delicata.
Le prossime ore saranno decisive per capire se Anguissa potrà restare in ritiro con il Camerun o se farà rientro anticipato in Italia per iniziare il percorso di recupero.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo