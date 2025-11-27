Napoli, infortunio Gilmour: possibile operazione e tempi lunghi
Foto © Stefano D’Offizi
Il punto sull’infortunio di Gilmour
INFORTUNIO GILMOUR – La situazione di Billy Gilmour preoccupa il Napoli. Il centrocampista scozzese, arrivato dal Brighton nell’estate 2024, valuta l’ipotesi dell’intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo accompagna da tempo. Il problema si è riacutizzato nella sfida interna contro il Como, quando ha chiesto il cambio al trentottesimo. Le terapie conservative non hanno offerto miglioramenti e il giocatore è volato a Londra per un consulto specialistico che ha aperto alla possibilità dell’operazione.
Tempi e ripercussioni sul centrocampo del Napoli
INFORTUNIO GILMOUR – Se si dovesse optare per l’intervento, i tempi di recupero sarebbero di almeno quarantacinque giorni. Tradotto: niente Supercoppa e rientro previsto a gennaio. Un’assenza pesante, considerando che Gilmour aveva già giocato cinquecentocinquantaquattro minuti tra campionato e Champions League, segnando anche contro il Pisa. La sua crescita era costante, con l’obiettivo dichiarato di diventare l’erede di Lobotka.
Conte in piena emergenza
Antonio Conte deve fronteggiare un reparto falcidiato. Kevin De Bruyne è fermo da fine ottobre per una lesione al bicipite femorale e tornerà solo nel 2026. Situazione simile per Frank Zambo Anguissa, alle prese con un problema analogo che lo terrà fuori per un paio di mesi. Il tecnico ha ovviato passando al 3-4-3, puntando su McTominay e Lobotka, ma le alternative sono ridotte a Elmas e Vergara.
Il club valuta un intervento sul mercato di gennaio: la priorità è un rinforzo immediatamente disponibile, magari in prestito, per evitare ulteriori rischi in un reparto già al limite.
