Napoli in pressing su Valinčić: la Roma e l’Inter osservano

Napoli accelera per la fascia destra

Il Napoli ha messo nel mirino Moris Valinčić, terzino destro della Dinamo Zagabria, per la prossima stagione. Il giovane croato di 23 anni è considerato il rinforzo ideale per affiancare o alternarsi a Di Lorenzo, colmando una lacuna della squadra azzurra. Dopo aver quasi chiuso per João Gomes, la dirigenza guidata dal DS Manna accelera per assicurarsi il talento croato già a giugno.

Richieste e trattative

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il costo del cartellino di Valinčić oscilla tra 16 e 18 milioni di euro, cifra che potrebbe rientrare nel budget partenopeo. Il contratto del giocatore con la Dinamo Zagabria scade nel 2029, ma le trattative sono già in corso per anticipare l’accordo. Il club azzurro punta a strutturarsi sul lungo periodo, cercando un profilo giovane e di prospettiva per la corsia destra.

Concorrenti sul mercato

Oltre al Napoli, sul croato ci sono Roma e Inter, entrambe interessate a rinforzare la fascia. La concorrenza potrebbe accelerare le decisioni del club partenopeo, deciso a non farsi sfuggire un obiettivo strategico per la stagione 2026/2027. La scelta di Valinčić segnerebbe un passo concreto nella programmazione futura del Napoli, con un colpo mirato a consolidare la difesa e garantire profondità a Conte.