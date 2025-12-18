Napoli in finale di Supercoppa: Milan ko, ora Inter o Bologna

Napoli cinico e concreto in Arabia Saudita

Il Napoli non sbaglia l’appuntamento e conquista la finale di Supercoppa Italiana 2025, superando il Milan per 2-0 nella prima semifinale disputata in Arabia Saudita. Una vittoria pesante, arrivata dopo giorni complessi segnati dalle sconfitte contro Benfica in Champions League e Udinese in Serie A, che restituisce solidità e fiducia alla squadra di Antonio Conte.

Neres e Hojlund decidono la semifinale

La gara resta bloccata a lungo, spezzettata e con poche occasioni pulite. L’equilibrio si rompe nel finale di primo tempo, quando David Neres trova la giocata giusta per sbloccare il risultato. In avvio di ripresa arriva poi il colpo del definitivo ko firmato da Rasmus Hojlund, che chiude i conti con freddezza. Il Milan prova a reagire, ma senza riuscire a riaprire la partita.

Conte ritrova risposte dal gruppo

Al di là del risultato, il segnale più importante per il Napoli è la compattezza mostrata nei momenti chiave. La squadra ha saputo gestire i ritmi, colpire quando serviva e controllare il vantaggio senza concedere spazi. Elementi cari alla filosofia di Conte, che ritrova una prestazione convincente sul piano mentale.

Finale all’orizzonte

Ora gli azzurri attendono l’ultimo atto contro la vincente tra l’Inter di Cristian Chivu e il Bologna di Vincenzo Italiano, vincitrice della Coppa Italia. Il Milan, invece, rientrerà in Italia per concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, archiviando un torneo che lo aveva visto protagonista nella passata edizione.