Napoli in emergenza: Gilmour si opera. Conte perde un’altra pedina

Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 29 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Nuovo allarme per il centrocampo del Napoli

Il Napoli deve fare i conti con un’altra tegola in mezzo al campo. Billy Gilmour sarà operato lunedì a Londra per risolvere una pubalgia che lo tormenta da settimane. Lo ha annunciato il club azzurro, confermando che il giocatore sarà seguito dal dottor Gennaro De Luca dello staff medico dei partenopei.

Il centrocampista scozzese, arrivato la scorsa estate dal Brighton per 14 milioni, dovrà affrontare un percorso di recupero stimato tra i cinquanta e i sessanta giorni. Una pausa forzata pesante che priva Antonio Conte di un elemento importante per equilibrio e intensità nella zona nevralgica del gioco.

Conte perde il terzo centrocampista

L’assenza di Gilmour si aggiunge alle defezioni di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi ai box per infortuni di lunga durata. Per il tecnico si tratta del terzo stop nello stesso reparto, un colpo che obbliga a rivedere rotazioni e gerarchie in una fase cruciale della stagione.

Il club confida nel rientro graduale dello scozzese tra fine inverno e l’inizio della primavera, ma la gestione dei prossimi due mesi diventa un banco di prova significativo per una squadra che punta a ritrovare continuità e competitività in Serie A e nelle coppe.

Una situazione da monitorare

Il piano di recupero verrà definito dopo l’intervento, mentre lo staff valuta possibili soluzioni interne in attesa del mercato. La speranza è che la situazione non influisca sul rendimento del Napoli, già segnato da un’annata complicata sul fronte degli infortuni.

