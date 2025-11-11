Napoli in crisi, tensione alta tra Conte e lo spogliatoio
Foto © Stefano D’Offizi
Napoli, crisi profonda e rapporti tesi con Conte
La quinta sconfitta stagionale ha fatto scattare l’allarme in casa Napoli: la squadra di Antonio Conte vive un momento complesso, non solo per i risultati ma anche per la tenuta interna del gruppo. Dopo il ko di Bologna, il tecnico salentino ha lasciato trasparire tutta la sua delusione, sottolineando una mancanza di spirito e intensità.
Il confronto a Castel Volturno e la richiesta dei senatori
Secondo quanto trapelato, alcune settimane fa a Castel Volturno si sarebbe tenuto un confronto tra Conte e i leader dello spogliatoio. I giocatori avrebbero chiesto ritmi di lavoro meno serrati rispetto alla passata stagione, viste le difficoltà nel gestire i doppi impegni di Serie A e Champions League. L’allenatore, pur accogliendo parzialmente la richiesta abolendo il ritiro pre-partita, si aspettava una risposta diversa sul campo, che però non è arrivata.
Conte deluso e pronto a scelte forti
Il ko con il Bologna è stato vissuto da Conte come un tradimento. Da qui lo sfogo in conferenza stampa e la volontà di richiamare tutti alle proprie responsabilità. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato piena fiducia al tecnico, ma due confronti interni restano inevitabili. Alcuni big, tra cui Matteo Politano, Scott McTominay e Amir Rrahmani, rischiano il posto da titolare. Il Napoli è a un bivio: o ritrova compattezza, o la stagione rischia di deragliare definitivamente.
