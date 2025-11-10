Napoli in crisi, Conte furioso dopo il ko di Bologna: alta tensione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Crisi Napoli: Conte infuriato dopo la sconfitta di Bologna

CRISI NAPOLI CONTE – In casa Napoli il clima è rovente. Il ko per 2-0 contro il Bologna ha lasciato pesanti strascichi, non solo per la classifica ma soprattutto per il modo in cui è arrivato. La quinta sconfitta stagionale ha esasperato la tensione interna, con Antonio Conte furioso nel post-partita.

Come riportato da La Repubblica, lo sfogo del tecnico è arrivato subito dopo il triplice fischio: negli spogliatoi del Dall’Ara si è consumato un confronto durissimo con la squadra. “Sono volati gli stracci”, scrive il quotidiano, descrivendo una scena di forte nervosismo tra l’allenatore e i suoi giocatori, accusati di scarso impegno e atteggiamento sbagliato.

Le parole di Conte dopo la gara

Nel dopo partita, Conte non ha nascosto la sua frustrazione: “Sono preoccupato. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe. Non c’è quell’alchimia, stiamo facendo il compitino”. Parole che suonano come un campanello d’allarme per tutto l’ambiente azzurro. Il tecnico ha aggiunto: “Io non sto facendo un buon lavoro, ma nel calcio non si possono fare trapianti di cuore”.

Vertice con il club in arrivo

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Conte, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza per analizzare la situazione. Il club si attende una reazione immediata dopo la sosta. Urgono risposte sul piano offensivo: il Napoli non segna da tre partite consecutive, un dato che alimenta la crisi di gioco e di risultati.

