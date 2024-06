NAPOLI VERONA NATAN – Potrebbe essere lontano da Napoli il futuro prossimo di Natan Bernardo de Souza, meglio conosciuto più semplicemente come Natan. Approdato in Campania un anno fa dal Red Bull Bragantino, diverse sono le difficoltà che il giovane difensore brasiliano ha incontrato in questa stagione.

E non sarebbe quindi da escludere che i partenopei dovessero decidere di mandarlo temporaneamente in un’altra squadra al fine di fargli fare le ossa e maturare esperienza.

NAPOLI VERONA NATAN – Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Verona avrebbe chiesto il calciatore carioca classe 2001 con la formula del prestito.

Da capire ora la fattibilità dell’operazione, ma un fattore da considerare è che i rapporti tra i due club sono sempre stati ottimi per quanto riguarda le trattative di mercato.

