Napoli, il padre di Ospina: “Il Napoli lo riscatterà”

Hernan Ospina: “Mio figlio sa che ci sono momenti positivi e negativi in una stagione. Ora vuole vincere l’Europa League”

Intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete‘, Hernan Ospina, padre del portiere del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Penso che David sarà riscattato dal Napoli. È un portiere internazionale, lo vogliono tante squadre, ma spero resti nel Napoli. Questa squadra ha voglia di vincere, è unita e ora vuole provare a vincere l’Europa League. Mio figlio sa che in una stagione ci sono cose positive e altre negative e dopo l’eliminazione dalla Champions arriveranno anche cose buone”.

Ospina è arrivato a Napoli nel corso dell’ultima estate in prestito dall’Arsenal, squadra nella quale non ha trovato moltissimo spazio nelle quattro stagioni in cui vi ha militato. Il classe ’84, complice anche l’infortunio del giovane Meret, si è subito imposto come titolare della formazione di Ancelotti e ha già collezionato 15 presenze in questa stagione.