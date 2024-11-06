Napoli, il Galatasaray insiste: vuole Osimhen a titolo definitivo

Raffaele Campo · Pubblicato il 6 Novembre 2024

NAPOLI GALATASARAY OSIMHEN – Partita dopo partita, Victor Osimhen sta conquistando sempre di più tutto l’ambiente Galatasaray. Fino a quetso momento il centravanti vanta già ben 4 gol e 2 assist in 5 partite, e il club turco vorrebbe acquistare il bomber a titolo definitivo dal Napoli.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, la società di Istanbul sarebbe pronta a un super investimento per Osimhen a fine stagione, ovvero versando al Napoli l’importo della clausola rescissoria, che a gennaio scenderà a 81 milioni e a giugno avrà un’ulteriore diminuzione arrivando a 75.

NAPOLI GALATASARAY OSIMHEN – Se tale ipotesi dovesse verificarsi, l’attaccante nigeriano sottoscriverebbe un nuovo contratto con il Galatasaray. Situazione quindi da monitorare e da seguire con attenzione.

