Napoli, il Galatasaray insiste: vuole Osimhen a titolo definitivo
NAPOLI GALATASARAY OSIMHEN – Partita dopo partita, Victor Osimhen sta conquistando sempre di più tutto l’ambiente Galatasaray. Fino a quetso momento il centravanti vanta già ben 4 gol e 2 assist in 5 partite, e il club turco vorrebbe acquistare il bomber a titolo definitivo dal Napoli.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, la società di Istanbul sarebbe pronta a un super investimento per Osimhen a fine stagione, ovvero versando al Napoli l’importo della clausola rescissoria, che a gennaio scenderà a 81 milioni e a giugno avrà un’ulteriore diminuzione arrivando a 75.
NAPOLI GALATASARAY OSIMHEN – Se tale ipotesi dovesse verificarsi, l’attaccante nigeriano sottoscriverebbe un nuovo contratto con il Galatasaray. Situazione quindi da monitorare e da seguire con attenzione.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”
- Amorim decimo allenatore del Manchester United post Ferguson