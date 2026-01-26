Napoli, il colpo a sorpresa: Insigne vicino al ritorno a costo zero

Il Napoli sta pensando a un ritorno che infiammerebbe la piazza e darebbe ossigeno all’attacco. Dopo la sconfitta interna con la Juventus e la lunga lista infortuni, la dirigenza partenopea valuta concretamente il rientro di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l’addio al Toronto FC.

Un’operazione a costo zero e senza ingombro di lista

L’ex capitano azzurro rappresenterebbe un’opzione a costo zero e, soprattutto, non occuperebbe un posto nella lista UEFA. Questo doppio vantaggio, unito alla sua profonda conoscenza dell’ambiente, rende l’idea molto appetibile per il club in un momento di emergenza. Come confermato dal suo agente Andrea D’Amico, il giocatore è pronto: “Se loro vogliono, Lorenzo è pronto”.

La situazione infortuni e le partenze spingono l’operazione

La necessità nasce dalla crisi offensiva. Dopo la partenza di Noa Lang e soprattutto l’infortunio muscolare di David Neres, Antonio Conte si ritrova con poche alternative sulle fasce. Insigne, pur lontano dai ritmi del campionato per qualche mese, potrebbe garantire esperienza, qualità e un immediato impatto emotivo. La trattativa con la Lazio sembra essersi raffreddata dopo l’arrivo di Daniel Maldini, lasciando campo libero al Napoli. La dirigenza valuta, ma la tentazione è forte.