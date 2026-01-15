Napoli, idea scambio Lucca-Marcos Leonardo: i possibili scenari

Lucca al centro del mercato

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a muovere il mercato del Napoli. L’attaccante, arrivato in azzurro da pochi mesi, ha attirato l’attenzione di diversi club stranieri, in particolare dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. Tra le ipotesi più concrete c’è l’interesse dell’Al Hilal, pronto a valutare un’operazione strutturata che possa soddisfare entrambe le parti.

L’ipotesi di scambio con l’Al Hilal

Secondo quanto filtra da Sky Sport, Napoli e Al Hilal starebbero ragionando su un possibile scambio. Lucca prenderebbe la strada di Riyadh, mentre in Campania potrebbe arrivare Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003. Numeri importanti per lui: 12 gol in 20 presenze stagionali, rendimento che lo ha riportato al centro delle attenzioni europee dopo l’esperienza in Brasile e il trasferimento in Arabia Saudita.

Incastri turchi e strategia azzurra

Parallelamente resta viva la pista Besiktas per Lucca. Il club turco è pronto ad accelerare, ma prima deve definire la cessione di Abraham all’Aston Villa. Un passaggio chiave che potrebbe sbloccare un vero triangolo di mercato. Il Napoli, vincolato a operazioni a saldo zero, osserva con attenzione: per rinforzare l’attacco servono cessioni, e Lucca rappresenta una delle chiavi principali.

Tra Arabia e Turchia, il destino del centravanti azzurro può decidere le prossime mosse di Conte. Lo scenario è aperto e il mercato del Napoli può cambiare volto da un momento all’altro.