Napoli, idea Mastantuono dal Real Madrid: Lang verso l’addio?

Mastantuono-Napoli, proposta sul tavolo

L’asse Napoli–Madrid torna a scaldarsi in vista del mercato invernale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli agenti di Franco Mastantuono avrebbero proposto il giovane talento argentino al Napoli. Il classe 2007, cresciuto nel River Plate, è attualmente poco utilizzato nel Real Madrid di Xabi Alonso e l’ipotesi Serie A viene vista come un passaggio utile per garantirgli continuità e minuti di qualità.

L’idea che circola è quella di un’operazione sul modello Nico Paz–Como: prestito secco o con formule che consentano al club spagnolo di valorizzare un investimento importante senza perderne il controllo. Il Napoli osserva con attenzione, consapevole però delle difficoltà legate ai costi e alla concorrenza internazionale.

Il contesto tecnico e le valutazioni di Manna

Dal punto di vista tecnico, Mastantuono rappresenterebbe un profilo di prospettiva, capace di alzare il tasso qualitativo tra le linee. Tuttavia, il club azzurro si muove in un quadro prudente. Il cosiddetto soft block imposto alla gestione del mercato impone scelte mirate e, soprattutto, qualche uscita prima di affondare colpi in entrata.

Lang verso l’addio a gennaio?

Ed è qui che entra in scena Noa Lang. Sempre secondo Il Mattino, l’esterno offensivo potrebbe essere uno dei sacrificabili nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna. Un addio non ancora deciso, ma preso seriamente in considerazione per sbloccare nuove operazioni. Il futuro del Napoli passa anche da queste scelte, tra equilibrio economico e ambizione sportiva.