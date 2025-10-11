Napoli, idea Juanlu per gennaio: alternativa Pubill dall’Atletico

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Napoli, ritorno di fiamma per Juanlu

Il Napoli è pronto a tornare alla carica per Juanlu Sánchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia. Il club di Aurelio De Laurentiis non ha mai smesso di seguire il giocatore, già nel mirino nella scorsa estate. Allora l’operazione sfumò per esigenze di mercato legate ad altri reparti, ma a gennaio il direttore sportivo Giovanni Manna proverà a riaprire il dialogo.

Vice Di Lorenzo cercasi: Conte attende rinforzi

L’obiettivo dichiarato è garantire ad Antonio Conte un’alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo, imprescindibile sulla fascia destra. Con il contratto fino al 2029 e una crescita ancora da consolidare, Juanlu rappresenta un profilo giovane e con margini di miglioramento. In questa stagione ha collezionato sei presenze e un assist, ma nelle ultime due partite con Rayo Vallecano e Barcellona è rimasto in panchina.

La pista alternativa: Marc Pubill dall’Atletico Madrid

Se l’affare con il Siviglia dovesse complicarsi, il Napoli ha già individuato un piano B: Marc Pubill, ventiduenne spagnolo dell’Atletico Madrid. Anche lui classe 2003, arrivato dall’Almeria, è stato impiegato per soli 37 minuti da Diego Simeone. Un profilo che potrebbe rivelarsi un’opportunità di mercato.

Il Napoli dunque studia le mosse, con l’obiettivo di blindare la corsia destra e regalare a Conte un rinforzo fondamentale per la seconda parte della stagione.

