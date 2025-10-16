Napoli, idea Haidara per gennaio: rinforzo in mediana per Conte

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Napoli, Haidara obiettivo per il centrocampo

Il Napoli si muove sul mercato in vista della sessione invernale. L’assenza di André-Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun, costringerà la dirigenza a valutare nuove soluzioni per rinforzare la mediana.

Conte chiede rinforzi in mezzo al campo

L’allenatore Antonio Conte ha individuato in Amadou Haidara il profilo ideale per garantire fisicità e dinamismo. Il centrocampista del Lipsia, classe 1998, non è ancora sceso in campo in questa stagione e appare pronto a cambiare aria pur di ritrovare continuità.

Situazione contrattuale e valore di mercato

Il contratto del maliano scadrà il 30 giugno 2026, ma il club tedesco non ha intenzione di rinnovare. Per questo, già a gennaio il Lipsia potrebbe cederlo a prezzo ridotto, evitando di perderlo a parametro zero. La valutazione attuale è di circa 12 milioni di euro, cifra considerata abbordabile per le casse azzurre e potenzialmente negoziabile.

Concorrenza dall’Aston Villa

Sulle tracce di Haidara c’è anche l’Aston Villa, ma il Napoli spera di convincere il giocatore con la prospettiva di un ruolo centrale nel progetto di Conte. La duttilità tattica del centrocampista, capace di coprire più posizioni in mediana, rappresenta un’opportunità concreta per gli azzurri in vista della seconda parte di stagione.

