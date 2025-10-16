Napoli, idea Haidara per gennaio: rinforzo in mediana per Conte
Napoli, Haidara obiettivo per il centrocampo
Il Napoli si muove sul mercato in vista della sessione invernale. L’assenza di André-Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun, costringerà la dirigenza a valutare nuove soluzioni per rinforzare la mediana.
Conte chiede rinforzi in mezzo al campo
L’allenatore Antonio Conte ha individuato in Amadou Haidara il profilo ideale per garantire fisicità e dinamismo. Il centrocampista del Lipsia, classe 1998, non è ancora sceso in campo in questa stagione e appare pronto a cambiare aria pur di ritrovare continuità.
Situazione contrattuale e valore di mercato
Il contratto del maliano scadrà il 30 giugno 2026, ma il club tedesco non ha intenzione di rinnovare. Per questo, già a gennaio il Lipsia potrebbe cederlo a prezzo ridotto, evitando di perderlo a parametro zero. La valutazione attuale è di circa 12 milioni di euro, cifra considerata abbordabile per le casse azzurre e potenzialmente negoziabile.
Concorrenza dall’Aston Villa
Sulle tracce di Haidara c’è anche l’Aston Villa, ma il Napoli spera di convincere il giocatore con la prospettiva di un ruolo centrale nel progetto di Conte. La duttilità tattica del centrocampista, capace di coprire più posizioni in mediana, rappresenta un’opportunità concreta per gli azzurri in vista della seconda parte di stagione.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo