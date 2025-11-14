Napoli, idea Frendrup e assalto a Mainoo per il centrocampo
Foto © Stefano D’Offizi
Calciomercato Napoli, Manna accelera dopo lo stop di Anguissa
NAPOLI CENTROCAMPO – L’infortunio di André Frank Zambo Anguissa, destinato a restare ai box per circa tre mesi, cambia la prospettiva del Napoli in vista della sessione invernale. La dirigenza non può permettersi esitazioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già fissato le priorità e il piano passa dal rafforzamento immediato della zona nevralgica.
Mainoo obiettivo primario per il centrocampo del Napoli
Il nome in cima alla lista è quello di Kobbie Mainoo, talento del Manchester United classe 2005. Il profilo convince per qualità tecniche, dinamismo e capacità di coprire più zone del campo. La sua candidatura nasce dall’urgenza di colmare non solo il vuoto lasciato da Anguissa, ma anche quello dettato dall’assenza di Kevin De Bruyne, punto chiave del progetto azzurro.
Frendrup nel mirino e dialoghi con il Genoa
Parallelamente, il Napoli segue con attenzione Morten Frendrup, perno del Genoa. La trattativa non è semplice, ma gli azzurri vogliono capire i margini di manovra. Con il club ligure potrebbe aprirsi anche un discorso su Norton-Cuffy, profilo valutato per la corsia destra.
Juanlu Sanchez resta un’opzione per il ruolo di vice Di Lorenzo
Per quanto riguarda il laterale, il nome di Juanlu Sanchez continua a essere monitorato. La priorità resta il centrocampo, ma la dirigenza non esclude un intervento anche sulla fascia per garantire un ricambio affidabile a Giovanni Di Lorenzo.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League