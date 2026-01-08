Napoli, idea Ferguson se parte Lucca: Conte valuta l’affondo

Lucca in uscita, Napoli pronto a cambiare

Il Napoli riflette sul futuro del proprio reparto offensivo. Nelle ultime settimane il nome più caldo in uscita è quello di Lorenzo Lucca, mai realmente entrato nei meccanismi di Antonio Conte. L’attaccante è seguito con attenzione dal Benfica e da altri club europei, e una sua partenza a gennaio non è più un’ipotesi remota. Da qui la necessità, per la dirigenza partenopea, di farsi trovare pronta con un profilo già funzionale al progetto tecnico.

Ferguson profilo gradito a Conte

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha manifestato interesse per Evan Ferguson, attaccante della Roma. Classe 2004, fisico, profondità e capacità di lavorare per la squadra: caratteristiche che convincono Conte, che avrebbe già dato il proprio assenso all’operazione. L’eventuale affondo sarebbe legato alla situazione contrattuale del giocatore, attualmente in prestito dal Brighton, con i giallorossi chiamati a chiarire i termini dell’accordo.

Non solo Dovbyk, Napoli guarda a Trigoria

Il nome di Ferguson si aggiunge così alla lista dei profili monitorati, che comprende anche Artem Dovbyk, altro centravanti della Roma seguito con attenzione; la strategia del Napoli è chiara: intervenire solo se Lucca dovesse lasciare, ma farlo con un attaccante pronto, giovane e compatibile con un calcio intenso e verticale. In questo scenario, Ferguson rappresenta una pista concreta e, per certi versi, sorprendente. Il mercato è ancora lungo, ma a Castel Volturno le idee iniziano a prendere forma.