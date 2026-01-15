Napoli, i casi Lang e Neres agitano Conte: tensioni e riflessioni

NAPOLI LANG NERES – In casa Napoli non è solo il risultato a tenere banco. Al Maradona, nella gara di ieri, si sono aperti due dossier delicati che riguardano Noa Lang e David Neres, esterni offensivi chiamati a dare qualità e profondità al progetto di Antonio Conte. Le loro prestazioni e, soprattutto, le reazioni hanno acceso più di un interrogativo.

Il caso Noa Lang

Utilizzato dal primo minuto, Noa Lang è apparso in difficoltà e il cambio deciso da Conte non è stato accolto nel migliore dei modi. Il gesto di stizza dell’olandese non è passato inosservato, né al pubblico né allo staff tecnico. Cristian Stellini, nel post-partita, ha provato a ridimensionare l’accaduto, ma il segnale resta. Lang fatica ancora a trovare continuità e a esprimere il talento mostrato in passato. Il tema, ora, è anche di prospettiva: l’ex PSV continua ad avere mercato, con interessamenti dalla Premier League, in particolare dal Fulham, e dalla Turchia. Il giocatore vuole spazio, anche per restare nel giro della Nazionale olandese in vista del Mondiale.

Il nodo David Neres

Diversa la situazione di David Neres. Il brasiliano resta centrale nel progetto del Napoli e la sua importanza è evidente quando è in condizioni fisiche ottimali. Contro i ducali, però, è entrato e poi uscito dal campo in modo inatteso. Secondo Stellini, il problema è legato a un riacutizzarsi del fastidio alla caviglia. Nulla di disciplinare, ma un campanello d’allarme in vista della prossima sfida di Serie A contro il Sassuolo.

Scelte e scenari

NAPOLI LANG NERES – Il Napoli osserva e riflette. Tra esigenze tecniche, gestione dello spogliatoio e possibili movimenti di mercato, i casi Lang e Neres raccontano una squadra ancora in cerca di equilibrio. Le risposte dovranno arrivare dal campo, e in fretta.