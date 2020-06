Napoli Hysaj, il terzino potrebbe restare: Gattuso lo preferisce a Malcuit NAPOLI HYSAJ – Nonostante il contratto in scadenza, Elseid Hysaj – dato in partenza da diversi mesi – potrebbe clamorosamente restare al Napoli. E’ quanto riferisce il quotidiano “Il Mattino“. Così si legge: “Scade nel 2021 il contratto di Elseid Hysaj, che sembrava completamente fuori progetto ed invece con Gattuso ha risalito le gerarchie. A farne le spese potrebbe essere Malcuit, che a causa di un infortunio grave è scivolato indietro rispetto al terzino albanese“. NAPOLI HYSAJ – Il terzino destro albanese è approdato in Campania dall’Empoli nell’estate 2015, in quanto fortemente voluto da Maurizio Sarri, già suo allenatore nella squadra toscana, con cui dodici mesi prima aveva conquistato e festeggiato il ritorno in Serie A. Sin da subito il giocatore è stato uno dei pilastri di quella squadra che in tre anni ha stupito tutto e tutti, fino a sfiorare lo scudetto nel 2018. Diversi sono state le società a cui era stato accostato il nome di Hysaj, tra le quali Chelsea – specie due anni fa quando lo stesso Sarri aveva firmato con i “blues” -, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Roma. Il suo agente Mario Giuffredi si era espresso così pochi giorni fa a “Radio Punto Nuovo”: “Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo. Abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: è Hysaj che deve decidere se rimanere o no. Non bisogna dimenticare che Hysaj è stato uno dei migliori terzini d’Italia con Sarri, a parte la parentesi Ancelotti“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

