Napoli, Hojlund suona la carica: “Con la Juve sfida decisiva”

Alla vigilia di Juventus-Napoli, Rasmus Hojlund prende la parola ai microfoni di DAZN e offre una fotografia lucida del momento vissuto dalla squadra di Antonio Conte. L’attaccante danese, sempre più centrale nello scacchiere azzurro, non cerca alibi e rilancia le ambizioni del Napoli in una fase della stagione segnata da difficoltà e infortuni.

La sfida con la Juventus

“Gennaio è stato un mese impegnativo. Ho dovuto giocare sempre, è stato difficile mentalmente e fisicamente”, ammette Hojlund, senza nascondere la delusione per il mancato successo europeo a Copenaghen. Poi lo sguardo si sposta sul big match: “Quella con la Juventus è una partita davvero importante. Abbiamo l’occasione di dimostrare che meritiamo la parte alta della classifica. Loro stanno facendo bene con il nuovo allenatore, ma vogliamo ripetere la vittoria dell’andata”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Emergenza infortuni e spirito di gruppo

Il tema degli infortuni resta centrale. “Non è una bella situazione, ma chi c’è deve alzare l’asticella. Io devo essere tra questi”, spiega l’attaccante del Napoli. “Ho sempre dovuto lavorare più degli altri e per questo non mollo mai. Voglio lottare su ogni pallone e continuare a crescere”.

Lukaku e Conte, punti di riferimento

Hojlund sottolinea anche l’importanza del rapporto con Romelu Lukaku: “Mi ha aiutato molto, possiamo completarci bene”. Chiusura dedicata a Antonio Conte: “È un allenatore incredibile. Ascolto ogni suo consiglio. Il mio obiettivo è giocare con continuità e vedere il Napoli ai vertici”.