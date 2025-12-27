Napoli, Hojlund convince Conte: riscatto sempre più vicino

L’impatto immediato di Hojlund a Napoli

Rasmus Hojlund ha ritrovato sensazioni che sembravano smarrite: dal primo giorno a Napoli si è sentito di nuovo centrale, utile, decisivo. Il suo arrivo ha cambiato rapidamente i piani del Napoli, inizialmente orientati a una soluzione temporanea dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku. Nessuno, però, immaginava un inserimento così rapido e convincente.

Conte, fiducia totale e risposte sul campo

Antonio Conte non ha avuto dubbi. Ha dato spazio al danese e Hojlund ha risposto con gol, intensità e partecipazione costante alla manovra. Il passato all’Atalanta ha facilitato l’adattamento alla Serie A, permettendogli di interpretare subito ritmi e richieste tattiche. Da alternativa è diventato un titolare stabile, oscurando ogni discussione interna.

I termini dell’accordo con il Manchester United

Il Manchester United ha accettato il prestito per 6 milioni di euro, inserendo un’opzione di riscatto fissata a 44 milioni. L’obbligo scatterà in caso di qualificazione del Napoli alla Champions League 2026/27. Complessivamente, l’operazione arriverebbe a 50 milioni, cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza. Sul tavolo c’è già un contratto fino al 2031.

Strategia condivisa e prospettive future

Aurelio De Laurentiis e Conte sono allineati. Hojlund è giovane, valorizzabile e funzionale a un attacco profondo, anche con il rientro di Lukaku. Il danese ha trovato stabilità e continuità. E questo, nel calcio, spesso fa la differenza.