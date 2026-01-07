Napoli-Hellas Verona: formazioni, orario e dove vederla in tv

Napoli-Hellas Verona: il momento delle due squadre

Il Napoli torna al Maradona con fiducia rinnovata. Il successo per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio, firmato da Spinazzola e Rrahmani, ha rimesso gli azzurri al centro della Serie A. La squadra di Antonio Conte mostra equilibrio e concretezza, segnali chiari di crescita. Dall’altra parte l’Hellas Verona arriva dalla sconfitta interna per 3-1 contro il Torino, un passo falso che ha evidenziato fragilità ma anche spunti di reazione. Paolo Zanetti chiede continuità e attenzione, soprattutto lontano dal Bentegodi.

Orario e probabili formazioni

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Noa Lang, Elmas, Hojlund. All. Conte.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, Al Musrati, Serdar, Oyegoke; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Disponibile anche in streaming su app e piattaforma Dazn. La gara è in programma oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 18.30. Una sfida che pesa per classifica e morale, ecco il punto: il Napoli cerca continuità, l’Hellas Verona risposte.