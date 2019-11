Napoli – Genoa a reti bianche 0-0. Fischi e gelo al S.Paolo

Napoli – Genoa 0-0

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (84′ Luperto); Callejon (60′ Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (66′ Elmas); Lozano, Mertens. All. Ancelotti

GENOA (4-3-3): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Pajac; Cassata (88′ Radovanovic), Schöne, Lerager; Pandev (79′ Cleonise), Pinamonti, Agudelo (90’+5 Ghiglione). All. Thiago Motta

Ammoniti: Schöne (G), Cassata (G), Llorente (N), Cleonise (G), Lerager (G)

Un primo tempo giocato in un clima di gelo al S.Paolo, poche le occasioni, alcune sprecate dai calciatori azzurri ma un Genoa che sta contenendo e attaccando al momento giusto.

Tra tutti il più fischiato è il capitano Lorenzo Insigne, ombra Lozano ancora fuori dagli schemi.

Le azioni salenti del primo tempo:

Giocatori del Napoli tutti abbracciati a bordo campo. Un unico cerchio per caricarsi poco prima del fischio d’inizio. Per la squadra di Ancelotti, quella di questa sera, è una partita molto importante.

2′ – INSIGNE SEGNA DOPO 70 SECONDI, MA VIENE SEGNALATO UN FUORIGIOCO

Decisione confermata dal Var. Recupero alto di palla di Mertens, che lancia in verticale Lozano solo contro Radu. Posizione di fuorigioco per il messicano. Sul proseguo dell’azione, Insigne aveva trovato il gol in tap in.

24′ – Occasione Napoli! Insigne mette in mezzo per Mertens, con spazio sul centro sinistra dell’area. Invece del tiro, il belga preferisce il tocco al centro per Lozano. Libera la difesa del Genoa.