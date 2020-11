Napoli, Gattuso: “Troppi alti e bassi, bisogna crescere. Oggi ci è andata bene”

NAPOLI GATTUSO – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni Sky Sport commentando la vittoria in rimonta sul campo del Rijeka. Queste le sue dichiarazioni:

“Partite facili non ci sono, sapevamo che ci avrebbero aspettato per poi andare in verticale. Pensavamo di venire qui a fare una gita, mi sono molto arrabbiato a fine primo tempo, abbiamo rischiato tanto. Non ci sto a questi errori di valutazione e approcci alla partita, non possiamo permettercelo“.

Gattuso aggiunge: “Dobbiamo crescere, è un problema che dura dall’anno scorso e troppi alti e bassi anche prima. Ci può stare giocare male tecnicamente ma seconde palle zero nel primo tempo, sorpresi dalle loro ripartenze… Colpa mia, ancora non sono entrato nella testa dei giocatori per farli stare sul pezzo novantacinque minuti“.

