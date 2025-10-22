Napoli, futuro incerto per Antonio Conte: la panchina trema

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Crisi Napoli: Conte a rischio dopo un avvio deludente

La stagione 2025-26 del Napoli si sta rivelando più complessa del previsto per Antonio Conte. Dopo aver trionfato in Serie A, l’allenatore leccese vive un momento critico, con la panchina sempre più in discussione. Solo pochi mesi fa, l’allenatore italiano ha deciso di rinnovare il suo impegno nei confronti del club partenopeo, affermando di condividere la stessa visione del consiglio di amministrazione.

Il tracollo europeo e la perdita di certezze

Il pesante 6-2 incassato contro il PSV Eindhoven in Champions League ha incrinato la fiducia della dirigenza, alimentando dubbi sulla continuità del progetto tecnico. I limiti difensivi, un tempo punto di forza delle squadre di Conte, sono emersi con chiarezza, mentre la squadra appare priva di identità e intensità. Anche il recente ko in campionato contro il Torino ha aggravato la situazione.

Dirigenza in allerta e futuro incerto

Fonti interne parlano di una riflessione in corso da parte della dirigenza partenopea. Ogni passo falso potrebbe essere decisivo per il destino di Conte, che tuttavia mantiene calma e fiducia nel proprio metodo. Le prossime settimane saranno decisive: o il Napoli ritrova la sua anima competitiva, o l’avventura di Antonio Conte al Maradona potrebbe concludersi prima del previsto.

LEGGI ANCHE: